Acadêmicos da Unigran podem estudar na Espanha

Acompanhando as tendências contemporâneas do ensino superior sem fronteiras e de um mercado de trabalho cada vez mais globalizado, a UNIGRAN lança seu programa de Internacionalização com objetivo de estabelecer estratégias de relacionamento com instituições universitárias de vários países, promovendo cooperação acadêmica em ensino, pesquisa, cultura e extensão universitária, evidenciando seu comprometimento com a excelência e inovação. Na prática, o programa oferece mobilidade internacional aos acadêmicos de graduação, pós-graduação e docentes dos seus campi no Brasil, bem como a acolhida de alunos e professores estrangeiros por meio de acordos de cooperação internacional.

Internacionalização

No dia 10 de fevereiro, a UNIGRAN recebeu uma comissão internacional da Universidade Nebrija, Espanha, para apresentar o campus de Dourados e concluir o processo de cooperação internacional com a mesma. “Este momento é mais um passo para a internacionalização na UNIGRAN, a fim de se abrir para o mundo, mostrar o potencial dos nossos acadêmicos, possibilitar a aquisição de mais conhecimentos na sua área de formação, além de ampliar a sua cultura geral e, assim, aperfeiçoar ainda mais a qualidade de ensino que a UNIGRAN já oferece”, destaca a Reitora da UNIGRAN Dourados, Rosa Maria D’ Amato De Déa.

A Reitora da UNIGRAN Capital, Mariana Zauith, responsável pela implantação de mais de 12 pólos da UNIGRAN na Europa, foi quem trabalhou para efetivar esse convênio com a Universidade Nebrija e, em dezembro de 2019, esteve na sede da universidade espanhola para assinar o acordo.

Espanha – A partir de setembro de 2020 os alunos da UNIGRAN poderão desfrutar de uma experiência internacional, estudando um ou dois semestres na Universidade Nebrija, localizada em Madri, capital espanhola. Com mais de 30 anos de tradição, a Universidade Nebrija conta com 40% de seus alunos vindos de outros países e se diferencia pela diversidade cultural presente também em seus programas de ensino com disciplinas ministradas em espanhol e em inglês.

Para Miriam del Castillo, Gerente da América do Sul, do Departamento de Desenvolvimento Universitário Internacional da Universidade Nebrija, a experiência internacional é o diferencial de qualquer currículo. “O estudante pode se conectar com diversas pessoas do mundo todo, receber uma excelente formação acadêmica e vivenciar práticas profissionais europeias”, destaca.

A principal semelhança entre a UNIGRAN e a Universidade Nebrija é a preocupação na formação qualificada do acadêmico. Assim como a Instituição brasileira, Miriam del Castillo afirma que a instituição também tem como principal clientes que se preocupam com o bem da sociedade. “Nós recebemos os alunos e temos que transformá-los para que contribuam com a sociedade, com seu futuro trabalho, esse é o nosso compromisso”. Além de aprender a cultura espanhola e praticar a língua, a Universidade Nebrija disponibiliza aos estudantes mais de 3.400 convênios com empresas espanholas para vivência profissional.

Convênios – Além da Universidade de Nebrija, na Espanha, a UNIGRAN também tem acordo de cooperação internacional com a Universidade de La Empresa, com campus nas cidades de Montevidéu, Punta Del Este e Colônia de Sacramento, no Uruguai, e com a Universidade Nicosia, localizada em Chipre, no leste do mar mediterrâneo.

Inscrição – Os acadêmicos interessados em conhecer o programa de mobilidade internacional devem procurar o setor de Internacionalização do campus.

