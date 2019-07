Abertas inscrições para cursinho Pré-vestibular gratuito na Capital

Estão abertas as inscrições para o Curso Preparatório ENEM/Vestibular, gratuito, oferecido pelo Instituto Luther King, em Campo Grande. As aulas vão começar no segundo semestre de 2019 e as inscrições poderão ser feitas de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h na sede da entidade, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 603, centro (entre a Rua 14 de Julho e Avenida Calógeras).

De acordo com informações da coordenadoria do instituto, os documentos necessários para as matrículas são: CPF; RG; comprovantes de contas de água, de luz, de telefone e comprovante de renda familiar per capita de até 1 salário mínimo e meio (holerite ou declaração de próprio punho); histórico escolar de Escola Pública ou boletim anual do 1º e 2º ano do Ensino Médio; Foto 3 X 4 colorida; Número de Identificação Social (NIS atualizado) e Carta de apresentação pessoal.

As aulas são no período noturno de vão das 19h às 22h e são gratuitas a todos os alunos. O Instituto Luther King já se consolidou como uma instituição de ensino de qualidade, responsável pelo ingresso de centenas de alunos nos mais variados cursos e universidades no Estado e no país. A entidade vive de doações feitas pela comunidade. Para maiores informações, ligue (67) 3384-8919, com Tereza Raquel.

