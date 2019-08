A recuperação das estradas de acesso a mais de 200 assentamento é destaque no MS no Campo desta semana

O programa MS no Campo desta semana destaca o encontro, do governador interino Murilo Zauith com a Ministra da Agricultura Tereza Cristina. Na pauta a destinação de recursos para o Programa de Mapeamento de Estradas Vicinais de Acesso a Aldeias e Comunidades Rurais da Agesul. O programa é parte de uma série de ações do Governo do Estado com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar.

A ministra classificou a demanda como de extrema importância e afirmou que “o ministério vai fazer todos os esforços para empenhar recursos do orçamento do próximo ano” para executar o programa.

Em outra reportagem, o programa destaca a abertura de novas turmas do curso para operar o aplicativo Resenha Virtual de Equídeos, que é destinado principalmente a médicos veterinários. A coordenadora do Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos (PNSE) da Iagro, a médica veterinária Kelly Noda Gonçalves explica que são cinquenta vagas disponíveis para cada turma.

O ouvinte ainda vai conferir informações sobre a colheita do milho, sobre as exportações no Mato Grosso do Sul e notícias do agronegócio no País nas reportagens de Bruno Chaves, Paulo Yafusso e Karla Tatiane.

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras de frequência FM, com alcance nos 79 municípios, o MS no Campo também é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS.

Nesta edição, de número 104, a produção e apresentação são da jornalista Katiuscia Fernandes e edição de Fernando Blank. O MS no Campo conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Semagro. Ouça agora.

