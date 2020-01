A primeira edição do AGIR Regional 2020, vai acontecer no Distrito de Anhanduí no dia 25 de janeiro

O AGIR Regional 2020 chega com uma novidade, a primeira edição do ano vai acontecer no Distrito de Anhanduí, no dia 25 de janeiro, na Escola Isauro Bento Nogueira, das 13h às 17h. O projeto do Procon Campo Grande em parceria com a Rádio Difusora Pantanal e com a ACIESP (Associação de Capacidade de Economia Solidaria do Povo), leva para comunidade além de renegociação de dívidas, cursos gratuitos com certificado de participação, atrações culturais, recreação para as crianças e muito mais.

O AGIR (Ação de Gestão de Inadimplência para Regularização) é uma maneira rápida que o Procon Campo Grande criou para o consumidor negociar suas dívidas. “Trata-se de um mutirão de atendimento presencial e também, de forma online, através da plataforma governamental consumidor.gov.br . Aqui o consumidor pode resolver qualquer pendência financeira de consumo que ele possuir em qualquer Estado do País. São oferecidas as melhores condições de negociação”. Destaca o Subsecretário Valdir Custódio.

Nossos parceiros Águas Guariroba e Energisa estarão na ação atendendo, negociando dívidas em atraso e tirando dúvidas. “Em um parcelamento feito fora do AGIR, o consumidor poderia parcelar com a Energisa, por exemplo, com uma entrada de 50% e o restante em até 10 vezes, aqui no AGIR essa entrada pode cair para 10%, e o parcelamento pode chegar até 36 vezes. Cada caso precisa ser analisado, mas as nossas condições sem dúvidas são as melhores possíveis”. Comenta o Subsecretário.

As nossas parceiras, ACIESP e Rádio Difusora Pantanal, estarão oferecendo cursos gratuitos, atrações culturais, musicais e muita diversão para as crianças com um espaço kids, gincanas, atividades recreativas, e muito algodão doce. A idade mínima para participar dos cursos é de 13 anos.

De acordo com a diretora da ACIESP, Ceurecy Santiago Ramos, a parceria com o Procon surgiu a partir de uma conversa com o Subsecretário Valdir Custódio. “Estávamos conversando sobre o meu desejo em ajudar o próximo, e como a ACIESP tem me proporcionado isso, foi aí que o Valdir me contou sobre o AGIR. Eu vi ali uma oportunidade de levar os cursos que a ONG (Organização não Governamental) oferece, para todas as regiões da cidade, e assim, ajudar um número maior de pessoas”.

A SESAU (Secretaria Municipal de Saúde) através da CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), estará no evento fazendo doações de cães e gatos.

“É o Procon se fazendo presente com respeito ao cidadão aonde ele necessita, então concentrar os atendimentos ou os eventos do Procon em um único lugar, no centro, não é atender com eficiência e eficácia. Respeito é estar aonde o cidadão mora e atender, inclusive nos finais de semana, se for necessário”. Finaliza Valdir Custódio.

Serviços

Local: Escola Isauro Bento Nogueira

Endereço: Rua Mairipora, 986, Distrito de Anhanduí.

Data: 25 de janeiro de 2020

Horário: Das 13h às 17h

Informações e inscrições: (67) 984691001

