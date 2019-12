A Hora é Agora: Oferta de autoteste de HIV é ampliada para novo público; saiba como ter acesso

O acesso aos autotestes de HIV através do projeto “A Hora é Agora – Testar nos Deixa Mais Fortes” está sendo ampliado em Campo Grande. A partir de agora, além de jovens gays e de outros homens que fazem sexo com homens (HSH), as mulheres Trans também poderão solicitar a testagem anti-HIV no site do projeto e retirar o kit no armário instalado no Pátio Central Shopping, localizado na Rua Marechal Candido Mariano Rondon, 1380, região central. O local foi montado para garantir o sigilo da identidade de quem fizer o pedido pelo autoteste.

Lançado na Capital em 23 de setembro, o programa A Hora é Agora visa o diagnóstico precoce da doença, e, assim, o início imediato do tratamento entre os homens, que são maioria nos casos em que os exames de detecção do HIV tem resultado positivo.

Nos nove primeiros meses do ano foram registrados novos 205 casos de HIV em homens, no mesmo período 59 mulheres foram diagnosticadas com a doença. Mesmo com os números alarmantes, há ainda quem tema o exame por medo de um resultado inesperado.

Através do site www.ahoraeagora.org o usuário poderá solicitar kit de autotestagem para o HIV e retirá-lo de forma anônima.

Este será mais um canal para que a população-chave solicite o kit de autotestagem para o HIV, agora também por meio do aparelho celular.

Passo a passo

Ao acessar o site, os usuários poderão solicitar o kit de testagem e retirá-lo no Pátio Central Shopping, com funcionamento das 8h às 19h. Com isso, poderão realizar o autoteste em casa ou em outro local em que se sintam confortáveis. O teste oral usado no projeto é validado para o uso no Brasil desde dezembro de 2018 e o teste de sangue é o atualmente distribuido pelo Ministério da Saúde. É rápido, confiável, confidencial e sua execução é muito simples.

No site, os interessados encontrarão informações sobre prevenção ao HIV e uma calculadora de risco de infecção que fornece um resultado com base nos comportamentos relatados, além de opções para o recebimento de um kit com o teste de fluido oral ou um kit com teste de sangue para o HIV. As instruções para a autotestagem estarão disponíveis na bula do teste e em um link na plataforma que dará acesso aos vídeos demonstrativos sobre a forma correta de fazer o teste e ler seu resultado.

Fluxo

Em caso de resultado positivo, os participantes serão encaminhados ao Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), contando com profissionais da saúde, para realizar o teste confirmatório, e em caso reagente ao HIV, o usuário realizará todos os exames necessários (incluindo carga viral e contagem de CD4 rápida) e poderá iniciar o tratamento do HIV no mesmo dia do diagnóstico. O usuário, então, será vinculado a uma unidade de saúde da sua escolha, com a ajuda do linkador.

O linkador faz parte da equipe do projeto A Hora é Agora e é um profissional qualificado, que auxilia os usuários diagnosticados HIV+ no momento em que descobrem sua sorologia, além de facilitar o seu acesso ao serviço de saúde e responder dúvidas sobre o HIV/Aids . O CTA também realiza o diagnóstico de outras ISTs como sífilis e hepatites por meio de testes rápidos, oferecendo tratamento oportuno e rápido dos casos positivos. O atendimento no CTA estará disponível para toda a população de Campo Grande.

Além disso, o CTA também oferta aconselhamento, consultas, indicação de vacinas, preservativos masculinos, femininos e gel lubrificante, assim como atendimentos para PrEP (Profilaxia Pré-Exposição ao HIV) uma nova forma de prevenção ao HIV.

Quanto mais prococemente a pessoa se descobrir soropositiva e iniciar o tratamento adequado, menor o dano causado pelo HIV no sistema imunológico. Além disso, a pessoa em tratamento para o HIV com carga viral indetectável a mais de 6 (seis) meses, não transmite o vírus por contato sexual. Atualmente, o tratamento da infecção pelo HIV pode ser realizado apenas com um comprimido ao dia.

O projeto “A Hora É Agora” é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, o Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DCCI) do Ministério da Saúde, a Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), os Centros para Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos da América (CDC) e PEPFAR (siga em inglês do “Plano de Emergência do Presidente para o Alívio da Aids”, iniciativa governamental dos Estados Unidos para lidar com a epidemia global de HIV/aids).

Serviços

Os kits de testagem podem ser retirados no endereço descritos abaixo:

Pátio Central Shopping:

Mal. Candido Mariano Rondon, 1380 – Centro, Campo Grande – MS

De segunda a segunda (8h às 19h).

Local para realizar exame confirmatório:

Centros de Testagem e Aconselhamento – CTA

Rua Anhanduí, 353 – Vila Carvalho, Campo Grande – MS

Mais Informações

https://www.ahoraeagora.org

