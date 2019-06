“A arte em poesia – poetas brasileiros” será tema da Mostra Cultural e Festival MS In Concert

Estão abertas as inscrições para a 13ª Mostra Cultural das Escolas Estaduais e Festival de Música das Escolas Estaduais de Mato Grosso do Sul – MS In Concert. Os eventos contam com a promoção do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação (SED), através do Núcleo de Arte e Cultura (NUAC) e acontecerão entre os dias 08 e 10 de outubro, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.

Neste ano, a Mostra Cultural e o Festival de Música terão como tema “A arte em poesia – poetas brasileiros”, fundamentado no princípio de que a poesia, associada às atividades culturais e às diversas linguagens da arte, estimula o prazer de conhecer os poetas, bem como produções artístico-literárias, além de estimular a produção artística dentro das escolas. Para a organização dos eventos, esse estímulo também possibilita a difusão dessa temática, no âmbito estadual, para uma apresentação de parte dos resultados alcançados durante desenvolvimento do ano letivo.

O Festival não é de caráter competitivo, mas tem como um dos objetivos a amostragem dos resultados dos projetos musicais desenvolvidos nas unidades escolares no Programa “Arte e Cultura na Escola” e demais projetos. “O evento permite proporcionar aos alunos uma experiência a mais na troca de saberes, somado aos projetos aplicados na escola, mostrando-lhes a importância da música no desenvolvimento de suas potencialidades, bem como saber apreciá-los de forma prazerosa e espontânea”, disse o gestor do NUAC, Fábio Germano da Silva.

Participação

As inscrições deverão ser encaminhadas ao Núcleo de Arte e Cultura da SED, no período de 03 de junho a 31 de julho de 2019, via e-mail. Vale destacar que a escola deverá providenciar que cada estudante, com menos de 18 anos, tenha autorização dos pais ou responsáveis para participação no evento. Como pré-requisitos, o participante deve estar matriculado na escola que está representando, ou inscrito no Programa “Arte e Cultura na Escola”.

Os eventos contarão com as participações especiais de artistas do MS, com entrada franca. Para mais informações, o Núcleo de Arte e Cultura (NUAC) atende, através do telefone (67) 3323-7212 ou pelos e-mails: mostracultural.nuac@gmail.com e/ou eventosmusica.nuac@gmail.com.

