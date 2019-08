3ª edição dos jogos radicais urbanos inicia neste sábado na Lagoa Itatiaia

A 3ª edição dos Jogos Radicais Urbanos inicia neste sábado (17) na Lagoa Itatiaia com o Brasileiro de Stand Up Paddle, a partir das 9h. No domingo, a competição acontece no Parque Sóter com o Estadual de Mountain Bike, a partir das 7h. Nestes dois dias o público, que irá para assistir a competição, poderá trocar os convites por dois quilos de alimento não perecível para assistir a largada do Rally dos Sertões, evento que acontece nos dias 24 e 25 de agosto, na Praça do Papa.

A partir das 9h os atletas entram no lago para a competição que é seletiva para o mundial e o público poderá assistir de perto cada bateria até a definição do campeão. A programação inclui área kids, praça de alimentação com food trucks, bungee jumping e coleta de resíduos eletrônicos.

As trocas de convite por dois quilos de alimento não perecível para os interessados em assistir a largada do Rally dos Sertões acontecem no sábado e no domingo.

Sobre a competição

A 3ª edição dos Jogos Radicais Urbanos vai movimentar mais de 700 atletas nas modalidades de Stand Up Paddle, Mountain Bike e Corrida Pedestre. Neste sábado (17), iniciam as provas do brasileiro de Stand Up Paddle que promete agitar os campo-grandenses com serviços e atrações que vão além das competições.

Quem for à Lagoa Itatiaia, no sábado (17), poderá conhecer de perto a atleta ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, Lena Guimarães e o atleta campeão mundial de SUP, Arthur Santacreu. Poderá também aproveitar com a família as atividades de recreação do Projeto Brincalhão, área de redário para descanso, praça de alimentação com foods trucks, atrações culturais com a Banda Xapa e até saltar de bungee jumping.

Montain Bike

No domingo (18) a adrenalina continua no Parque Sóter com a o estadual de Mountain Bike. A partir das 7h largam as crianças na prova kids e na sequência largam os adultos que irão fazer o percurso de 4 km com 10 obstáculos naturais e artificiais. Para acompanhar a prova, o público poderá assistir os atletas de vários pontos do parque, e a atração estará nos obstáculos artificiais como o primeiro rock garden em uma prova de XCO de MS. Além disso, terá brincadeiras e recreação do Projeto Brincalhão e Praça de alimentação com foods trucks.

A aventura continua no dia 24 de agosto, na corrida pedestre que acontece na Arena de Largada do Rally dos Sertões na Praça do Papa, onde os atletas irão percorrer 8km. “Essa divisão de lugares possibilita com que mais pessoas vejam o esporte acontecendo na cidade e estimulem novos participantes”, conforme destacou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes, Rodrigo Terra.

Meio ambiente

Pensando nos cuidados ambientais, a prefeitura e o Governo do Estado, parceiros na execução do evento, trabalham para que os jogos aconteçam sem nenhum impacto ambiental. “Estamos tomando todo cuidado ligado à preservação ambiental, e além do evento ser autossuficiente em água e não haver distribuição de copos descartáveis, técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano estão acompanhando a organização do evento para que a natureza seja preservada e isso vale para todos os locais onde ocorrerão o evento.

