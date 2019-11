31º Encontro da Família Mattos foi um sucesso!

BOCA DO POVO esteve presente no 31º Encontro da Família Mattos que aconteceu nos dias 16 e 17 de novembro no CTG Querência da saudade na cidade de Ponta Porã.

31º Encontro da Família Mattos, reuniu várias pessoas em Ponta Porã, cidades do Estado e regiões de estados mais distantes como: São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Argentina.

A programação teve início na sexta-feira 16 com Jantar Dançante e no sábado teve as homenagens aos descendentes com mais de 80 anos de idade, presentes à festa, em seguida foi servido o tradicional almoço com música ao vivo.

ORIGEM E DESTINO

A Família Mattos é originária de Portugal. Chegou ao Brasil por volta do ano de 1770, através do Patriarca Manoel de Mattos Pereira e sua esposa Quitéria Rosa de Jesus. Eles desembarcaram em Laguna – SC.

Próspera, a família cresceu e chegou ao desbravamento do Rio Grande do Sul. Durante a Guerra do Paraguai, Manoel de Mattos Pereira – neto do Patriarca – chegou à região de Cabeceira do Apa, no Mato Grosso ainda Uno. Findada a guerra ele retornou para o Rio Grande do Sul dando “baixa no serviço militar” e retornando à Cabeceira do Apa onde fixou residência, em 1892.

Por volta de 1902, seu irmão José de Mattos Pereira chegou a Dourados com quase todos seus familiares. Esse é apenas um, dos muitos fragmentos dessa laboriosa família que ainda hoje faz parte ativa da história da segunda maior cidade deste Estado.

Confira as fotos do encontro:

Comentários