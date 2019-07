27 de Julho, Violada Difusora no Jeremias Casa de Shows

Ao completar dois (02) anos no Ar em FM, a Rádio Difusora Pantanal 101,9 FM, líder absoluta no segmento sertanejo em Mato Grosso do Sul, promove seu primeiro evento em Campo Grande(MS). A festa, uma “violada”, contará com grandes nome da música regional, intuito este de valorizar os artistas da nossa terra, muitas vezes esquecidos ou colocados em segundo plano, apenas abrindo shows nacional. No evento, a ser realizado no dia 27 de Julho deste ano, no Jeremias Casa de Shows, a presença de Brenno reis & Marco Viola está confirmada. Grupo Jeitão Pantaneiro, João Haroldo & Betinho, Patrícia & Adriana e João Lucas & Valter Filho também estarão no palco principal. O público poderá usufruir também de um segundo ambiente, onde mais de quinze(15) duplas irão se apresentar.

O início do evento está previsto para as 21 horas. Os ingressos já podem ser adquiridos no Gugu Lanches da Av. Afonso Pena, com preço inicial de r$ 30,00 para pista, r$ 50,00 Camarote e r$ 1.500,00 bangalôs os quais comportam até quinze(15) pessoas.

