14ª edição do Festival do Sobá segue com diversas atrações culturais até domingo

Após abertura marcada por show da dupla Marcos e Belutti, as atrações da 14ª edição do Festival do Sobá continuam nesta sexta-feira (09) e seguem até domingo (11), na Feira Central de Campo Grande. Com apoio da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), o evento conta com uma agenda repleta de atrações culturais e enfoque na gastronomia de origem japonesa.

De acordo com a Guarda Civil Metropolitana, estiveram presentes cerca de cinco mil pessoas na abertura do Festival. Para o prefeito Marquinhos Trad, essa festa é uma oportunidade única de homenagear Campo Grande. “Esperamos que essa 14ª edição do Festival do Sobá seja de muita de festa para todos os campo-grandenses. Afinal, esse evento serve não só para homenagear o Sobá, eleito pelo povo nosso prato típico, mas também para homenagear nossa cidade”, disse o prefeito.

Carol Benedetti, 27 anos, vendedora de acessórios para aparelhos eletrônicos na Feira Central, afirma que as vendas quase dobram durante o Festival. “Essa é uma data muito importante para a economia da Feira Central. Já são 14 anos do festival, que sempre acarreta em um maior número de vendas, de público, inclusive até visitantes de outras cidades do Brasil. Com isso, o faturamento das vendas, na maioria dos anos, dobra”, declarou.

“Aqui é muito legal de se vir com a família pois é um local muito atrativo. Devido ao fato dos sobás que são servidos aqui, serem uma delícia, acaba atraindo gente não só daqui de Campo Grande, mas do interior do estado também. Recebi o convite de uma amiga e, junto da minha esposa, decidi vir curtir um pouco”, disse Everton Machado, 29 anos, Promoter de eventos.

O Festival inclui em sua programação uma exposição de orquídeas e flores, concurso de cosplay, o show do Samurai, um robô gigante que promete atrair os olhares da criançada, e até karaokê.

Os já tradicionais workshops de culinária e cozinha show detalham a história e o processo de produção gastronômica do sobá, prato que é tão importante para a cultura campo-grandense e que recebe o selo de Patrimônio Imaterial, tombado pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

Também no Festival, pode conferir a exposição do carro oficial do Rally do Sertões, considerado o segundo maior rally do mundo e que neste ano tem como ponto de largada a Capital Morena

Confira a programação do Festival do Sobá nesta sexta, sábado e domingo:

Sexta-feira:

19h30 – Cozinha Show SENAC – Macarrão oriental vegano

19h30 – Apresentação: Grupo Sakura, Ruy Kyu Koku Matsuri Danilo e Karaokê

20h30 – Cozinha Show SAKURA – Katsusando

20h30 – Show do Samurai Gigante

20h30 – Coral de vozes infantil – Nova Alvorada do Sul

21h – Cantor Sertanejo Mirim – Nova Alvorada do Sul

21h30 – Cozinha Show SAKURA – Missoshiru e Gyudon

21h30 – Orquestra de Viola – Nova Alvorada do Sul

Sábado:

12h – Feira aberta para o almoço – Apresentação Cultural

19h – Apresentação Associação Okinawa

19h30 – Cozinha Show SENAC – Sobá: Do Clássico ao Contemporâneo

20h – Projeto Som a Luz – Jaraguari

20h – Show do Samurai Gigante

20h30 – Manu da Gaita – Jaraguari

20h30 – Cozinha Show Sakura – Sushis (shari e temakis)

21h – André Marcos – Município de Rochedo

21h30 – Cozinha Show Sakura – Sushis (hossomaki, uramaki e niguirizushi)

Domingo:

12h às 15h30 – Karaokê ” Pais e Filhos” em homenagem ao Dia dos Pais

19h – Concurso Cosplay

19h30 – Cozinha Show Sakura – Poke

20h – Show do Samurai Gigante

20h – Antônio José – Taboco/Corguinho

20h30 – André e Jean – Taboco/Corguinho

20h30 – Cozinha Show Sakura – Yakisoba

21h – Show Nacional com The Fevers

Serviço: A Feira Central está localizada no complexo da antiga Estação Ferroviária, com entrada pela Rua 14 de Julho ou pela Esplanada da Estação Ferroviária, no início da Avenida Calógeras, centro da cidade.

