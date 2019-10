‘12ª Copa Saúde Cassems de Futebol Society’ define finalistas nesta quarta-feira

Nesta edição, 29 equipes buscaram o título nas quatro categorias oferecidas pelo campeonato

A décima segunda edição da “Copa Saúde Cassems de Futebol Society” chega a sua reta final com os times classificados para a disputa do título, nas quatro categorias: Livre, Veterano, Master e Feminino. Na quarta-feira (16), acontecem as disputas das semifinais. No Sinpol MS, as equipes Sinsemp x AME PMMS e Aliança x Sinpol competem pela categoria Veterano. Ainda, as equipes Bravo Mike x ACP e Hospital Cassems Campo Grande x Cassems disputam a classificação do Livre.

A grande final do campeonato da Copa Saúde Cassems será no dia 23 de outubro, quarta-feira, no Sinpol. Nesta edição, 29 equipes buscam o título nas quatro categorias oferecidas pelo campeonato: Livre, Veterano, Master e Feminino. O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, destaca o intuito principal do Copa Cassems e, também, salienta e extensão do campeonato para o interior.

“Neste ano, temos a participação de 29 equipes e a gente tem percebido uma disputa cada vez maior entre as equipes, elas têm treinado mais, têm buscado um melhor aperfeiçoamento. Nesta edição, nós vamos ter a participação do interior, quer dizer que teremos uma participação maior ainda, entre capital e interior. Vai ser interessante de ver essa disputa muito intensa neste ano. O grande objetivo da copa é a integração do servidor, o lazer, o esporte e incentivar a qualidade de vida como meta maior entre os servidores públicos”.

A “Copa Saúde Cassems de Futebol Society”, que foi criada em 2008 com o propósito de promover a saúde por meio da prática de esportes e integrar os servidores, é aberta exclusivamente aos servidores públicos.

Serviço: A semifinal da ‘12ª Copa Saúde Cassems de Futebol Society’ acontece na próxima quarta-feira (16), no clube de campo do Sinpol, que fica na Rua Teodoro de Carvalho, 225, no bairro José Abraão.

